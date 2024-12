1500 wstrząsów pod wulkanem. Obawy na Alasce

Geolodzy zarejestrowali wzrost aktywności sejsmicznej pod wulkanem Mount Spurr, położonym w pobliżu największego miasta Alaski, Anchorage - pisze agencja informacyjna Associated Press. - W tym roku doszło do 1500 małych wstrząsów, w ubiegłym roku było ich około 100 - powiedział David Fee, lokalny naukowiec. Eksperci monitorują sytuację.

Wulkan Mount Spurr wznosi się na wysokość 3383 metrów nad poziomem morza. Położony jest 129 kilometrów na północny zachód od Anchorage, największego miasta w stanie Alaska. Do ostatniej erupcji doszło w 1992 roku z bocznego krateru o nazwie Crater Peak. Znajduje się on około trzy kilometry na południe od szczytu. Wulkan wyrzucił wówczas w powietrze ogromne ilości popiołu. Chmura dymu wzbiła się na wysokość prawie 20 kilometrów, spowodowała utrudnienia w komunikacji lotniczej i dotarła aż do Grenlandii.

Odnotowano około 1500 wstrząsów

- W tym roku pod wulkanem doszło do około 1500 małych wstrząsów, w ubiegłym roku było ich około 100. Choć może się to wydawać dużo, to nie jest to jakaś ogromna ilość - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press David Fee, naukowiec z Alaska Volcano Observatory. - Wstrząsy mogą być początkiem erupcji lub nie. Podobne wzrosty aktywności sejsmiczne odnotowano w latach 2004-2006, po czym wstrząsy ustąpiły i erupcji nie było - dodał.