Gwałtowny wzrost zachorowań, już dwa razy więcej zgonów w Zimbabwe

W Zimbabwe w ubiegłym roku do końca pierwszego tygodnia maja zachorowało na malarię 21 309 osób, a zmarło 45, podczas gdy w tym samym okresie tego roku zgłoszono już 59 647 przypadków i 143 zgony - poinformowało Ministerstwo Zdrowia i Opieki nad Dziećmi.

Wzrost przypadków malarii

Malaria - objawy

Malaria, zwana też zimnicą, to choroba wywoływana przez zarodźce (Plasmodium), jednokomórkowe pierwotniaki przenoszone przez komary z rodzaju Anopheles. Występuje w strefach klimatu tropikalnego i subtropikalnego, przede wszystkim w Afryce Subsaharyjskiej. W Polsce co roku notuje się kilkadziesiąt przypadków malarii zawleczonej z zagranicy. Typowe objawy malarii to gorączka, dreszcze, ból głowy, pocenie się, ból stawów, nudności i zmęczenie. Nieleczona może być śmiertelna.