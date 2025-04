KZM w Europie. Mapy pokazują, gdzie jest go najwięcej

KZM w latach 2019-2023

KZM w 2023 roku

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to choroba wirusowa, której źródłem może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza. Okres inkubacji, czyli wylęgania się choroby, wynosi od 7 do 14 dni. W pierwszej fazie zakażenie przebiega bezobjawowo lub wywołuje objawy grypopodobne. U części zakażonych po 7-14 dniach dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Może wtedy dojść do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. U 35-58 procent chorych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych, a u około jednego na 100 chorych zakażenie kończy się zgonem. Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dostępne są szczepionki.