Jak rozróżnić pyłki roślin? Z pomocą może przyjść AI

W okresach wzmożonego pylenia drzew, takich jak jodła, świerk czy sosna, naukowcom ciężko rozróżnić, które rodzaje alergenów dają się we znaki najbardziej. Z pomocą może przyjść nowa metoda, opracowana przez badaczy z The University of Texas w Arlington (UT Arlington), Uniwersytetu Newady oraz Instytutu Politechnicznego i Uniwersytetu Stanowego Wirginii. Do jej opracowania wykorzystano sztuczną inteligencję (AI).