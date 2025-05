Alergia na orzeszki ziemne prawie go zabiła. "Teraz jem je codziennie"

Wyjścia ze znajomymi i jedzenie w restauracjach stało się koszmarem

Alergia u Chrisa ujawniła się po raz pierwszy, gdy jako niemowlę dostał wysypki po zjedzeniu kanapki z masłem orzechowym. Każde kolejne zjedzenie czegoś, co miało w sobie orzeszki ziemne, wywoływało coraz to silniejsze reakcje alergiczne. Od dziecka Chris musiał uważa na to, co je. Wyjścia ze znajomymi czy jedzenie w restauracjach, czynności, które powinny być przyjemnością, zamieniły się w stresujące, potencjalnie niebezpieczne doświadczenia. Pomimo zamiłowania do podróży, Chris unikał krajów, gdzie orzeszki ziemne są powszechnie używane, jak Azja Południowo-Wschodnia.