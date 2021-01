Zawodowcy na spalonym? "Nad tymi dziewczynami i chłopakami nie pochylił się nikt"

Tomek z Warszawy jest przyszłym mechatronikiem. - Moja szkoła robiła wiele symulacji komputerowych, ale to nie to samo, co praca ze sprzętem i zajęcia w warsztacie – ocenia.

Szkoła od marca to w sumie fikcja. Takich osób jak Marta, Tomek i Michał - potocznie nazywanych "zawodowcami" - jest w Polsce prawie 860 tysięcy. Znacznie więcej niż licealistów (około 640 tysięcy). Ale oni nie doczekali się żadnej postulowanej ulgi. Apelowali do ministra edukacji o okrojenie materiału albo chociaż obniżenie progu zdawalności. Bezskutecznie.

I tak 11 stycznia około 130 tysięcy uczniów techników i szkół branżowych (kiedyś szkół zawodowych, zmianę nazwy zawdzięczają Annie Zalewskiej) rozpocznie sesję zimową i przystąpi do egzaminu zawodowego. Najwięcej, bo ponad 25 tysięcy to przyszli technicy informatycy, zaraz za nimi są: technicy logistycy (ok. 12,1 tys.), technicy żywienia i usług gastronomicznych (ok. 10,2 tys.), ekonomiści (niemal 10 tys.) i technicy hotelarstwa (ok. 6,8 tys.).