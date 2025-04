"Wydaliśmy kwotę równą kosztowi 2400 nowych myśliwców F-35". Nowy plan Brukseli

Na początku maja Komisja Europejska przedstawi plan uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych do 2027 roku - wynika z aktualnego kalendarza prac instytucji. Pierwotnie zakładano, że proces ten potrwa do końca dekady.

Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen poinformowała we wtorek, że częścią planu, który zostanie ogłoszony 6 maja br., będzie wygaszenie także importu rosyjskiego gazu skroplnego (LNG) do UE.

"Mapa drogowa" odejścia od rosyjskich paliw kopalnych

Niepewność napędza ceny

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podkreśliła pod koniec marca, że pozostaje zobowiązana do uniezależnienia UE od rosyjskich surowców. Według niej niepewność związana z importem napędza ceny, co z kolei zagraża konkurencyjności Europy, w której energia kosztuje dużo więcej niż w USA i Chinach .

O ile w UE od lat promowany jest rozwój odnawialnych śródeł energii ( OZE ), o tyle w unijnych instytucjach do tej pory unikano podejmowania kwestii energii jądrowej ze względu na różnice w podejściu krajów członkowskich do tego zagadnienia. Sama KE zaznaczała, że jest w tej kwestii "neutralna technologicznie", co oznacza, że decyzję o tym, skąd dostarczać nośniki energii podejmuje samodzielnie każdy kraj członkowski.

Dostawy z Rosji znów wzrosły

KE podkreśla, że za sprawą RePower EU - uruchomionego w maju 2022 r. programu uniezależniania się Unii od rosyjskich paliw kopalnych - udział rosyjskiego gazu ziemnego, zarówno przesyłanego rurociągami, jak i transportowanego w postaci skroplonej (LNG), w dostawach tego surowca do UE spadł z 45 proc. w 2021 r. do 15 proc. w 2023 r.

W 2024 roku import ten znowu zaczął rosnąć. Według badania think tanku energetycznego Ember dostawy gazu do UE wzrosły o 18 proc. Natomiast w lutym br. UE importowała średnio 74,3 mln metrów sześciennych rosyjskiego LNG dziennie, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu ze styczniem. To oznacza, że - jak podał think tank - trend ten utrzyma się w 2025 r.