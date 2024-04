450 domów do zburzenia. "Nigdzie stąd nie pójdę"

Most planowany od wielu lat będzie miał długość 3,6 kilometra. Połączy gminy Villa San Giovanni w Kalabrii i Mesyna na Sycylii. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 11 miliardów euro. Na rozpoczęcie prac rząd Giorgii Meloni zgodził się w marcu zeszłego roku. We Włoszech nie brak przeciwników tej inwestycji, której realizację wcześniej wielokrotnie odkładano.

Chcą wyburzyć 450 domów

Media podały, że firma, która ma zbudować most, przyspiesza procedury, by móc przystąpić do robót. Pierwszym etapem jest przygotowanie placów budowy, a to wymaga wyburzenia domów znajdujących się na obszarze 3,7 miliona metrów kwadratowych: 300 budynków mieszkalnych na Sycylii i 150 w Kalabrii. Jak ogłoszono, począwszy od 8 kwietnia osoby mieszkające na terenach objętych procedurą wywłaszczenia będą miały 60 dni na zapoznanie się z dokumentacją i przedstawienie swoich opinii. Podanie informacji o rozpoczęciu tego etapu realizacji projektu wywołało protesty mieszkańców, zrzeszonych w komitecie "Sieć 'nie dla mostu'". Zapowiedzieli batalię mówiąc: "Uzgodnimy, jakie działania będziemy prowadzić, na pewno będą to kroki prawne, by chronić teren i pozwolić ludziom pozostać w swoich domach". - Nigdzie stąd nie pójdę - powiedziała cytowana przez prasę mieszkanka Mesyny Mariolina De Francesco. Dodała: - Jeśli miałabym odstąpić swój dom pod szpital onkologiczny, zrobiłabym. Ale nie pod coś tak niepotrzebnego.