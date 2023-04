Brexit. Brytyjski rząd zapowiedział uproszczone kontrole "wielu rodzajów towarów"

Brytyjski rząd, obawiając się, że kontrole spowodują zakłócenia w portach, już cztery razy odkładał ich wprowadzenie , choć jest do tego zobowiązany na mocy umowy z UE regulującej stosunki handlowe po brexicie. To spowodowało spore tarcia w relacjach z Brukselą.

Jak Wielka Brytania chce rozwiązać problem kontroli

Przedstawiony w środę plan zakłada zmniejszenie potrzeby fizycznych kontroli "wielu rodzajów towarów", a w przypadku tych, w których będą one konieczne - chodzi zwłaszcza o produkty zwierzęce i roślinne - będą się one odbywały z dala od portów, aby zapobiec opóźnieniom na granicy.

Pierwsze zmiany od 31 października 2023 r.

Zgodnie z planem świadectwa zdrowia dla produktów zwierzęcych i roślinnych przewożonych z UE mogłyby zostać wprowadzone do 31 października, a dalsze środki planowane są w dwóch kolejnych etapach na przestrzeni 2024 r. Żadne z tych nowych zasad nie będą miały zastosowania do importu towarów z UE do Irlandii Północnej, która pozostaje w jednolitym unijnym rynku w zakresie obrotu towarami, bo to zostało uregulowane na mocy uzgodnionych w lutym między rządem brytyjskim a Komisją Europejską ram windsorskich.