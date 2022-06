Duży producent wypłaci pracownikom dwa tysiące funtów. Z powodu rosnących kosztów życia

Brytyjski producent silników lotniczych Rolls-Royce Holdings poinformował, że zaoferuje pracownikom zryczałtowane świadczenie w wysokości 2000 funtów, czyli równowartość około 10,8 tysiąca złotych. Ma ono trafić do 70 procent zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, aby pomóc w radzeniu sobie z wysokimi kosztami życia.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że brytyjska gospodarka początkowo zanotowała silne odbicie po okresie pandemii COVID-19, ale obecnie społeczeństwo zmaga się z inflacją i wysokimi kosztami życia. Do tego przyczyniło się połączenie kilku zjawisk - niedobory siły roboczej, zakłócenia w łańcuchu dostaw, problemy handlowe po brexicie oraz rosyjska inwazja na Ukrainę.

Rolls-Royce wypłaci świadczenie pracownikom

Reuters zwrócił uwagę, że to rozwiązanie ma miejsce kilka dni po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł, że gwałtowny wzrost płac grozi dalszym wzrostem cen, co w jego ocenie może przyczynić się do wystąpienia spirali płacowo-cenowej.