Węgry nie wywiązały się z obietnic. Bruksela wszczyna postępowanie

Podobnych ograniczeń nie mają firmy krajowe

Co więcej, takie same preferencyjne zasady jak sprzedawców krajowych, dotyczą sprzedawców działających na Węgrzech w systemie franczyzy pod warunkiem, że występują oni pod węgierską marką i logo.

Węgry w ramach swojego KPO co prawda zobowiązały się do stopniowego wycofywania podatku od sprzedaży detalicznej, jednak do tej pory nie wywiązały się z obietnic. Przeciwnie, podatek nie tylko został przedłużony, ale i nie przedstawiono jasnego harmonogramu jego wygaśnięcia, a z czasem wręcz podniesiono stawki.

Dlatego też w czwartek KE skierowała do Węgier wezwanie o usunięcie uchybienia i wezwała je do zniesienia obciążenia dla zagranicznych przedsiębiorców. Węgierskie władze będą miały teraz dwa miesiące na odpowiedź i wprowadzenie zmian. Jeśli KE uzna działania państwa za niezadowalające, kolejnym krokiem będzie wystosowanie do Węgier tzw. uzasadnionej opinii. Jeśli i to nie przyniesie skutku, KE skieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.