USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych
Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia – poinformowała w czwartek ambasada USA w Wilnie, powołując się na słowa wysłannika Trumpa, Johna Coale'a.
Coale ogłosił to podczas spotkania z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Nagranie ze spotkania opublikował w komunikatorze Telegram białoruski kanał Puł Pierwowo związany z administracją prezydenta.
- Chciałbym teraz oficjalnie oświadczyć, że znieśliśmy sankcje na Belavię. To jest oficjalne. Odbyłem spotkanie z prezydentem Trumpem, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt innych osób – powiedział Coale.
Sankcje na linie lotnicze Belavia
- Ograniczony pakiet ulg pozwoli Belavii na serwisowanie i zakup części do istniejącej floty, w skład której wchodzą samoloty Boeing – powiedział rzecznik ambasady agencji Reutera.
Sankcje na białoruskie linie lotnicze Belavia zostały nałożone w czerwcu 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę.
"Normalizacja stosunków"
Wysłannik amerykańskiego prezydenta, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA, oświadczył również, że Waszyngton planuje wznowić działalność ambasady USA w Mińsku w ramach normalizacji stosunków z Białorusią.
Podczas spotkania Coale miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu Trumpa i Łukaszenki.
Czwartkowa wizyta Coale’a w Mińsku odbyła się prawie miesiąc po rozmowie Trumpa z białoruskim przywódcą na temat uwolnienia więźniów politycznych.
Białoruś zwolniła w czwartek z więzień 52 osoby, w tym 14 cudzoziemców, wśród których dwie osoby to obywatele Polski. Informację o uwolnieniu podała najpierw ambasada USA w Wilnie, następnie prezydent Litwy Gitanas Nauseda.
