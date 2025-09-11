USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych

Amerykanie wywożą 52 więźniów z Białorusi. MSZ: wśród nich Polacy Po negocjacjach z Białorusią uwolniono 52 więźniów, którzy po południu przekroczyli już granicę z Litwą. W tej chwili Amerykanie eskortują ich do Wilna. Jak podała reżimowa agencja prasowa BiełTA z siedzibą w Mińsku, w tej grupie jest dwóch Polaków. Informacje o uwolnionych rodakach potwierdza MSZ w Warszawie. Do odzyskania przez nich wolności przyczynił się Donald Trump, który wysłał do Alaksandra Łukaszenki swego negocjatora. PAP, Reuters