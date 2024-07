Darczyńcy przekazali komitetowi Super PAC, który wspiera Joe Bidena w wyścigu prezydenckim, że zamrozili wsparcie w wysokości około 90 milionów dolarów. To jeden z najbardziej wyrazistych przykładów negatywnych skutków słabego występu prezydenta Bidena w debacie pod koniec czerwca - podał "New York Times".

Dotacje na kampanię Bidena wstrzymane

Future Forward odmówiło komentarza na temat jakichkolwiek rozmów z darczyńcami lub kwot obiecanych pieniędzy, które zostały wstrzymane. Doradca Future Forward powiedział tylko, że grupa spodziewa się, iż darczyńcy, którzy wstrzymali darowizny, powrócą, gdy nie będzie wątpliwości co do tego, kto zostanie w wyścigu o fotel prezydenta USA - wskazał dziennik.

Podał także, że jeden z darczyńców grupy poinformował, iż Future Forward wielokrotnie zwracało się do niego od czasu debaty w sprawie wkładu, ale on i jego przyjaciele zdecydowali "się wstrzymać".

Źródła "NYT" nie chciały podać, kto konkretnie wycofał wcześniej obiecane czeki, których łączna wartość szacowana jest na około 90 milionów dolarów. Nie było jasne, jaka część obiecanych pieniędzy została przeznaczona na Super PAC Future Forward w porównaniu z jego ramieniem non-profit, które również prowadziło reklamy w kluczowych stanach. Według innej osoby zbliżonej do grupy, Super PAC unikał podejmowania poważnych decyzji strategicznych, dopóki nie uzyska jasności co do tego, kto będzie kandydował - czytamy w dzienniku.