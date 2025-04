Media: Ukraina jest gotowa podpisać umowę z USA

Ukraina już w środę jest gotowa na podpisanie umowy surowcowej z USA - podał Bloomberg. Źródło agencji przekazało, że ministra gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko udała się do Waszyngtonu, by złożyć podpis pod dokumentem.

Według źródła projekt umowy przewiduje utworzenie wspólnego ukraińsko-amerykańskiego funduszu do zarządzania projektami inwestycyjnymi w Ukrainie .

Umowa surowcowa Ukraina-USA

W ramach porozumienia obie strony będą dążyć do stworzenia warunków do "zwiększenia inwestycji w górnictwo, energetykę i pokrewne technologie w Ukrainie" - wynika z dokumentu, do którego dotarł Bloomberg.