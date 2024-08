Koniec tranzytu rosyjskiej ropy. Ważna zapowiedź

Koniec tranzytu

Dotyczy to również gazu - przypomniał Podolak dodając, że zakontraktowano pewne ilości, ale tranzyt zakończy się 1 stycznia 2025 roku. Wyjaśnił przy tym, że jeśli europejscy odbiorcy będą potrzebować gazu z Kazachstanu lub Azerbejdżanu , to Ukraina może go przesyłać przez swoje terytorium.

Według Podolaka Ukraina nie zamierza przedłużać umowy o tranzycie gazu z Rosją , która wygasa z końcem 2024 roku, ale jest gotowa do dyskusji na temat tranzytu gazu od innych dostawców przez swój system przesyłowy, jeśli Europa o to wystąpi.

Czesi uspokajają

Pełnomocnik czeskiego rządu do spraw bezpieczeństwa energetycznego Vaclav Bartuska ocenił, że ewentualne przerwanie w przyszłym roku przepływu ropy przez rurociąg Przyjaźń nie będzie dla Republiki Czeskiej problemem. Poproszony o komentarz Bartuska zauważył, że to "nie jest pierwszy raz (gdy Ukraina zapowiada przerwanie tranzytu - red.), tym razem może mówią poważnie - zobaczymy". Czeski państwowy operator rurociągów MERO zainwestował w zwiększenie przepustowości rurociągu TAL z Włoch do Niemiec (łączy się z rurociągiem IKL zaopatrującym Czechy). Od przyszłego roku ta zwiększona wydajność będzie wystarczająca, by całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie dwóch krajowych rafinerii. MERO informował, że planuje osiągnąć niezależność kraju od rosyjskiej ropy z początkiem 2025 roku. W 1962 roku Czechosłowacja była pierwszym państwem, które zaczęło odbierać ropę wysyłaną rurociągiem Przyjaźń. Na system przesyłu składa się 8,9 tys. kilometrów rurociągów przez które rocznie transportowanych jest ok. 66,5 miliona ton ropy.