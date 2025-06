To ma być "ślub stulecia". Jeff Bezos i Lauren Sanchez już na miejscu

Założyciel Amazona Jeff Bezos i jego narzeczona, dziennikarka Lauren Sanchez, przybyli w środę do Wenecji, w której przez trzy dni mają odbywać się przyjęcia, zorganizowane w związku z ich ślubem. Uroczystości mają kosztować ponad 40 milionów euro.

W tym tygodniu na lokalnych lotniskach ma wylądować około 90 prywatnych odrzutowców, które przywiozą gwiazdy show-biznesu, polityki i finansów na "ślub stulecia". Uroczystości mają kosztować Bezosa 40–48 mln euro. Według innych źródeł wszystkie uroczystości mają kosztować około 30 mln euro. "Dla Bezosa to tyle, ile zapłacić za kawę i rogalika" - stwierdził dziennik "Il Messaggero".

Plan uroczystości ślubnych Bezosa i Sanchez

Uroczystości rozpoczną się w czwartek wieczorem spotkaniem na świeżym powietrzu w krużgankach Madonna dell'Orto, średniowiecznego kościoła w centralnej części Cannaregio, znanej z bogatego życia nocnego - wynika z informacji uzyskanej przez agencję Reuters od źródła zbliżonego do sprawy.

Niezadowolenie protestujących

- Teraz rządzi tylko jedno: pieniądze, pieniądze, pieniądze, więc to my jesteśmy przegrani – powiedziała mieszkanka Wenecji Nadia Rigo. - My, którzy się tu urodziliśmy, musimy albo przenieść się na stały ląd, albo poprosić ich o pozwolenie na wejście na prom. Oni stali się panami - dodała.