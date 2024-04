TikTok może zostać zakazany. Nowe przepisy coraz bliżej

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała przepisy, które mogą doprowadzić do zakazu w USA popularnej chińskiej aplikacji TokTok i wycofania jej ze sklepów z aplikacjami. Teraz ustawą zajmie się Senat. TikTok to aplikacja do udostępniania krótkich filmów wideo. "To niefortunne" - tak o głosowaniu w cieniu przyznania pomocy dla Ukrainy, piszą przedstawiciele TikToka na platformie X.