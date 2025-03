Szacują straty po cłach Trumpa. Prawie połowa miast zagrożona

Na negatywne ich skutki narażonych jest 19 miast , z których eksport trafia głównie do USA, a 22 miasta są bezpieczne, ponieważ działające w nich firmy eksportują głównie na rynki europejskie i azjatyckie.

Cła Trumpa a sektor naftowy

W Saint John znajduje się największa kanadyjska rafineria ropy, a 80 proc. jej produkcji trafia do USA. Calgary jest centrum eksportu ropy i gazu do USA. Kolejne cztery miasta na liście najbardziej zagrożonych znajdują się w południowo-zachodnim Ontario, gdzie produkuje się części do samochodów i maszyn oraz zlokalizowane są montownie aut.