Firmy gromadzą zapasy w obawie przed sankcjami 

Nie tylko chińscy giganci technologiczni, tacy jak Huawei czy Baidu, ale i startupy gromadzą zapasy półprzewodników o wysokiej przepustowości (HBM) firmy Samsung Electronics w związku z ryzykiem wprowadzenia przez USA ograniczenia eksportu chipów do Chin - ujawnia we wtorek agencja Reutera.

HBM są kluczowymi komponentami wykorzystywanymi do opracowywania zaawansowanych procesorów, takich jak karty graficzne Nvidii, które mogą być wykorzystywane na potrzeby generatywnej sztucznej inteligencji.

Chińczycy kupują więcej półprzewodników

Jedno ze źródeł podało, że popyt na chipy w Chinach koncentruje się na starszej generacji układów, tj. HBM2E, ponieważ globalny boom na sztuczną inteligencję doprowadził do ograniczenia podaży zaawansowanych modeli. Jak powiadomiono, Micron zmniejsza sprzedaż HBM do Chin od ubiegłego roku, podczas gdy SK Hynix, w przypadku którego głównym nabywcą układów jest Nvidia, koncentruje się głównie na produkcji chipów nowszej generacji.

Biorąc to pod uwagę, źródła Reutersa podkreśliły, że kontrole eksportu HBM do Chin mogą mieć znaczący wpływ na Samsung Electronics w porównaniu do sytuacji jego konkurentów.