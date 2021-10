Rusza Expo. Polskie firmy prezentują się w Dubaju

W piątek rozpoczyna się największe wydarzenie gospodarczo-promocyjne na świecie, które potrwa do 31 marca 2022 r. Przez sześć miesięcy Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju ma odwiedzić 18 mln osób.

Expo 2020 - polskie firmy prezentują się w Dubaju

- Będziemy wzmacniać nasz wizerunek oraz promować Polskę jako bezpieczny kierunek dla inwestorów. Wystawa to szansa na pozyskanie nowych inwestycji dla naszego kraju - podkreślił prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda cytowany w informacji PAIH. Dodał, że w trakcie najbliższych sześciu miesięcy na Expo zostanie zaprezentowany "potencjał eksportowy naszych przedsiębiorców i firm". - Szczególną ich uwagę kierujemy w stronę nowych rynków na Bliskim Wschodzie i w Afryce - wskazał.

Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jan Pawelec zwrócił uwagę, że wystawa jest okazją, by pokazać potencjał gospodarczy m.in. polskich regionów, a także różnorodną polską kulturę i wartości. - To kluczowe elementy dalszego, stabilnego rozwoju naszej gospodarki i całego kraju - ocenił.

Jak przekazała PAIH, w Pawilonie zostaną zaprezentowane największe osiągnięcia polskiej gospodarki. "W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawilonie Polskim, w strefie 'Poland. Spirit of ingenuity', zaprezentowanych zostanie blisko 200 podmiotów reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu" - poinformowano.

Pawilon Polski na Expo w Dubaju

Malinowski zwrócił uwagę, że to prezentacja oparta o konkretne przykłady sukcesów z zakresu gospodarki, nauki czy kultury. - Pawilon Polski będzie w pełni dostępny dla firm. Na drugim piętrze znajduje się centrum biznesowe z salą konferencyjną oraz salonem VIP - wskazał.

Targi Expo 2020 w Dubaju

W wystawie weźmie udział 200 państw i organizacji – wśród nich Polska. Motywem przewodnim Expo w Dubaju jest hasło "Connecting minds, Creating the future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość". Organizatorzy kładą szczególny nacisk "na współdziałanie jako receptę na globalny kryzys spowodowany pandemią".

Polska Agencja Inwestycji i Handlu – we współpracy z ponad 40 instytucjami i resortami – przygotowała specjalny program gospodarczy dla przedsiębiorców. Składa się on z kilkunastu narzędzi wsparcia skierowanych do polskich firm, które chcą się rozwijać, korzystając z udziału Polski w Expo 2020.