Ile rosyjskich aktywów zamroziły Niemcy? Są nowe szacunki

Mrożenie rosyjskich aktywów w Niemczech

"Jak dotąd władzom niemieckim powoli szło egzekwowanie sankcji wobec obywateli rosyjskich" - podkreślił "Spiegel". Z dokumentów, do których dotarła niemiecka gazeta, wynika, że do 16 września br. w Niemczech w efekcie unijnych sankcji zamrożono aktywa o łącznej wartości 4,88 mld euro. Największą część tej sumy stanowią środki pieniężne (ok. 2,2 mld euro) oraz majątek ruchomy, np. jachty (ok. 1 mld euro), a resztę stanowią nieruchomości.