Ogromne wydatki na wojnę sprawiły, że wzrost ogranicza się do sektora wojskowo-przemysłowego. Brak równowagi w rosyjskiej gospodarce wskazuje, że Kreml jest gotowy do kontynuowania wojny. Jednak powrót do normalności może trwać lata, nawet jeśli walki ustaną - wskazuje Bloomberg.

Cywilny przemysł na minusie

Decydenci przyznali, że to pogorszyło sytuację finansową 78 największych firm w kraju. Według raportu opublikowanego 28 maja, liczba firm w trudnej sytuacji finansowej podwoiła się do 13 - z możliwym bankructwem. Większość sektorów odnotowała spadek liczby rentownych firm.

Przemysł wojskowy na plusie

Kategoria produkcji obejmująca pojazdy bojowe, samoloty i statki wzrosła o 32 proc. w pierwszych czterech miesiącach rok do roku. Produkcja wyrobów takich jak komputery, elektronika i optyka - kategoria obejmująca między innymi części do samolotów i silników rakietowych, a także celowniki optyczne - wzrosła o 14 proc. rdr. Produkcja "gotowych wyrobów metalowych", która obejmuje broń i amunicję, odnotowała wzrost o 16 proc. rdr.

- Wyrównanie dysproporcji zajmie lata. Potrzeba odbudowy zapasów sprzętu i być może zwiększenia ich w stosunku do poziomu sprzed wojny zajmie trzy do czterech lat - Alex Isakov, ekonomista cytowany przez Bloomberga.

Wpływ sankcji na Rosję

Choć zachodnie restrykcje nie były w stanie zmusić rosyjskiej gospodarki do wycofania się z wojny, przyczyniły się one do pogorszenia wyników przedsiębiorstw w sektorach cywilnych, zwiększając koszty i komplikując logistykę, płatności i dostęp do importowanych technologii. Ograniczają one również potencjał eksportowy, co wraz z obniżeniem lokalnego popytu skutkuje spowolnieniem produkcji - podał Bloomberg.