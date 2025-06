Jeden z najtrudniejszych takich projektów na świecie

Linia prowadzi z Udhampuru, przez Śrinagar do miejscowości Baramulla, która tym samym stała się najdalej na północ położonym miastem Indii dysponującym połączeniem kolejowym. Państwowa spółka Koleje Indyjskie, odpowiadająca za realizację inwestycji, poinformowała, że było to jedno z najtrudniejszych tego typu przedsięwzięć na świecie.

Poprowadzenie linii kolejowej wiązało się m.in. z budową 36 tuneli i ponad 940 mostów. Największą trudnością było wzniesienie stalowo-betonowej przeprawy o długości 1315 metrów nad rzeką Ćhenab, która przebiega na wysokości 359 metrów nad jej korytem. Podkreślono, że most został zbudowany tak, aby "przetrwać 120 lat i wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe, w tym wiatr o prędkości do 260 km/h".

Spór o Kaszmir trwa od 1947 roku

Kolej do Śrinagaru ma pobudzić turystykę i przyczynić się do ożywienia gospodarczego regionu, dostęp do którego pozostawał przez lata bardzo ograniczony.