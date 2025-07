Niemiecki oddział popularnej sieci składa wniosek o upadłość

Pepco zapowiada restrukturyzację sklepów w Niemczech

"Celem postępowania jest dostosowanie Pepco Germany do rynku niemieckiego i lepsze przygotowanie go do potencjalnego sukcesu w dłuższej perspektywie. Wszystkie sklepy pozostaną otwarte do odwołania i będą nadal zaopatrywane w najnowsze kolekcje. Grupa Pepco, jako akcjonariusz, zadeklarowała gotowość wsparcia procesu restrukturyzacji i zabezpieczenia finansowania postępowania" - napisano w komunikacie.