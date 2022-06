Oto najlepsze do życia miasta na świecie

Wiedeń to najlepsze do życia miasto na świecie - wynika z rankingu sporządzonego przez Economist Intelligence Unit. Austriacka stolica w ubiegłym roku zajęła 12. miejsce. Na spory awans wpłynęło przede wszystkim zniesienie restrykcji związanych z COVID-19. Na drugiej i trzeciej pozycji znalazły się Kopenhaga i Zurych.

Aby wyłonić te miasta, które są najbardziej przyjazne mieszkańcom i w których żyje się najlepiej, organizacja Economist Intelligence Unit każdego roku ocenia je pod kątem różnych czynników, w tym opieki zdrowotnej, wskaźników przestępczości, stabilności politycznej, infrastruktury, dostępu do kultury, rozrywki i terenów zielonych.

Najlepsze miasta do życia na świecie

Najbardziej spektakularny awans dotknął Wiedeń, który zeszłoroczną 12. pozycję zamienił na pierwsze miejsce rankingu, zdobywając tytuł najbardziej przyjaznego do życia miasta spośród 173 ujętych w zestawieniu. Jak wskazuje raport, na ten awans zdecydowanie wpłynęło zniesienie pandemicznych ograniczeń, tym samym Wiedeń powrócił na pozycję, którą zajmował w roku 2018 i 2019. Stolica Austrii wyróżnia się przede wszystkim wysoką stabilnością polityczną, dobrą infrastrukturą, wspartą dobrze zorganizowaną opieką zdrowotną oraz powszechnym dostępem do kultury i terenów rekreacyjnych.

Na podium obok Wiednia, znalazły się również Kopenhaga i Zurych. Tuż za pierwszą trójką uplasowały się kolejno dwa kanadyjskie miasta Calgary i Vancouver. W dalszej części zestawienia ponownie wracamy do Europy – na pozycji szóstej znalazła się Genewa, a tuż za nią Frankfurt. Pozycja ósma to kolejny kanadyjski akcent, Toronto. Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamykają kolejno Amsterdam oraz Osaka i Melbourne, które ex aequo zajęły miejsce 10.