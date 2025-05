Musk porównał się do Buddy. Ale "brzmiał trochę jak pokonany"

Elon Musk rozmawiał w środę z reporterami kilkunastu redakcji. Zwołał to spotkanie po tym, jak "Wall Street Journal" podał w środę, że zarząd Tesli ma być zainteresowany zmianą na stanowisku CEO. Choć miliarder mówiąc o swoich działaniach w Departamencie Wydajności Państwa (DOGE), porównał się do Buddy, miał brzmieć "mniej pewnie".

Elon Musk o przyszłości DOGE

Jak wynika z jego słów, w kolejnych miesiącach Musk planuje przeznaczać na działalność związaną z administracją państwa 1-2 dni tygodniowo. Zachowa swoje biuro w Białym Domu, które opisał jako "małe" i pozbawione widoku. Stwierdził jednak, że i tak je lubi. Wspominając czas w Waszyngtonie, opowiadał m.in., jak jedli lody z Donaldem Trumpem. Trump, którego opisał jako "dobrego przyjaciela", czasami zapraszał go na noc do Sypialni Lincolna w Białym Domu, zwłaszcza gdy Musk wracał późno z podróży. - On faktycznie dzwoni późno w nocy i mówi: 'O, a tak w ogóle, to weź trochę lodów z kuchni' - mówił właściciel Tesli.