Mają słowo na śmierć z przepracowania. Teraz promują czterodniowy tydzień pracy

Rząd Japonii promuje czterodniowy tydzień pracy

Okazuje się, że styl życia łączący pracoholizm ze stoicyzmem oraz nacisk na poświęcanie się dla pracodawcy jest wciąż popularny w japońskim społeczeństwie. W opublikowanej niedawno rządowej białej księdze na temat karoshi podano, że co roku stwierdza się co najmniej 54 zgony rocznie z tych właśnie powodów. Najczęstszą przyczyną jest zawał serca.

Małe zaangażowanie Japończyków w pracę

Zdaniem japońskich władz skrócenie tygodnia pracy może pomóc w utrzymaniu rentownej siły roboczej mimo spadających wskaźników urodzeń. Ich zdaniem model z trzema dniami wolnymi w tygodniu może zachęcić Japończyków do pozostania na rynku pracy dłużej i odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę. Według rządowych danych liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o 40 proc. z obecnych ok. 74 mln do ok. 45 mln osób w 2065 roku.