Przychody rosną, akcje spadają. Silna reakcja inwestorów na dane giganta dóbr luksusowych

LVMH - właściciel takich marek jak Louis Vuitton, Dior, Tiffany i Bulgari - podał, że przychody wyniosły 19,96 mld euro, co oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku, po wyeliminowaniu wpływu wahań kursów walut i przejęć. Całkowite przychody wzrosły o 1 proc. rok do roku. Dział mody i galanterii skórzanej, do którego należą Louis Vuitton i Dior, odnotował wzrost sprzedaży o 9 proc., w porównaniu z oczekiwaniami analityków na poziomie 10 proc. - poinformowała Agencja Reutera.