Wprowadzą przerwy w dostawach prądu

Fala upałów na świecie

W sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, w której kończy się właśnie doroczna pielgrzymka hadżdż, z powodu upałów zmarło ponad 900 osób, przy czym liczba ta może jeszcze wzrosnąć - podała agencja Reutera. Nieco dalej na północ, w rejonie Morza Śródziemnego, upały doprowadziły już do pożarów lasów na afrykańskim wybrzeżu oraz od Portugalii po Grecję - poinformowało amerykańskie obserwatorium National Oceanic and Atmospheric Administration's Earth Observatory. W Grecji, jeszcze przed nastaniem lata, z powodu gorąca zmarło co najmniej troje turystów - przekazała lokalna policja.