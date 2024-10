Kuchenki gazowe zabijają rocznie 40 tysięcy ludzi w Europie

Szkodliwe substancje emitowane przez kuchenki gazowe zabijają rocznie co najmniej 40 tysięcy ludzi w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, alarmują naukowcy z Hiszpanii. Według nich najgorzej jest pod tym względem we Włoszech, gdzie z takich urządzeń korzysta ponad 70 procent populacji. Jednak także Polska jest w niechlubnej czołówce.

Badanie autorstwa hiszpańskich naukowców z Uniwersystetu Jaume I w Castelló de la Plana i Uniwersytetu w Walenci zostało opublikowane w poniedziałek na stronach uczelni. Jak zauważono, to pierwszy raport, w którym oszacowano wpływ substancji emitowanych przez kuchenki gazowe na przedwczesną śmierć.

Autorzy badania sprawdzili poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w domach, w których są kuchenki gazowe. Okazało się, że w 14 krajach w przeciętnym gospodarstwie domowym poziom zanieczyszczenia emitowanego przez kuchenki przekracza wytyczne ustanowione przez WHO , co stanowi poważne zagrożenie dla ludzi.

Kuchenki gazowe zabijają tysiące Europejczyków

Dwutlenek azotu to silnie toksyczny gaz działający drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Długotrwały kontakt z nim zwiększa ryzyko wystąpienia chorób płuc, serca oraz układu krążenia, w tym nowotworów. Autorzy przypomnieli, że już dotychczasowe badania dowiodły, że korzystanie z kuchenek gazowych wiąże się z wyższym niż w przypadku kuchenek elektrycznych ryzykiem m.in. zapalenia płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czy astmy.

Polska w niechlubnej czołówce

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że przeciętnie jedna trzecia gospodarstw domowych w państwach UE posiada kuchenki gazowe, choć w niektórych odsetek ten przekracza 60 proc. Liczba zgonów związanych z korzystaniem z takich kuchenek jest najwyższa we Włoszech, Polsce, Rumunii, Francji i Wielkiej Brytanii. We Włoszech, gdzie kuchenek gazowych używa ponad 70 proc. populacji, liczbę przedwczesnych zgonów oszacowano na ponad 12,7 tys. rocznie, a w Polsce oraz Rumunii: na ok. 6 tys. rocznie. Z kolei problem ten nie dotyczy wcale Cypru i Malty, gdzie takich urządzeń się nie używa.