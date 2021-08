Od dzisiaj obowiązkowy test przy wjeździe do Niemiec. Są jednak wyjątki

Od niedzieli 1 sierpnia zmieniają się zasady wjazdu do Niemiec - w życie weszło rozporządzenie dotyczącego przekraczania granicy przez podróżnych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowe jest posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy przekraczaniu granicy - również drogą lądową. Obowiązek nie dotyczy w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców.

Wcześniej tylko pasażerowie linii lotniczych byli zobowiązani do przedstawienia negatywnego testu, jeśli nie byli zaszczepieni i nie wyzdrowieli z COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Osoby wjeżdżające drogą, koleją lub morzem nie były do ​​tego zobowiązane.

Przekraczanie granicy z Niemcami - nowe zasady, test, certyfikat szczepień

Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Czas liczy się od godziny pobrania próbki.

Obowiązek nie dotyczy: osób zaszczepionych (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE); ozdrowieńców (28 dni- 6 miesięcy po chorobie); dzieci do 12 r. życia; pracowników transgranicznych; osób przewożących zawodowo ludzi lub towary; osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin).