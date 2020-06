Jeden procent najbogatszych posiada jedną czwartą majątku w kraju

Ponad jedna czwarta majątku wszystkich Kanadyjczyków znajduje się w rękach jednego procenta najbogatszych - wynika z najnowszego raportu tamtejszego parlamentarnego urzędu do spraw budżetu państwa (PBO). Majątek Kanadyjczyków oszacowano na 11,7 biliona dolarów kanadyjskich.

Dysproporcje występują także między najbogatszymi i jeszcze bogatszymi. Choć 1 procent najbogatszych posiada ponad jedną czwartą majątku w kraju, to do połowy z tej grupy, czyli do 0,5 procent rodzin należy 20,5 procent kanadyjskiego majątku.