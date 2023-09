Do końca miesiąca muszą się wyprowadzić. "Jestem gotów umrzeć, jeśli będę musiał"

Siedem i pół tysiąca mieszkańców indonezyjskiej wyspy Rempang ma czas do końca miesiąca na wyprowadzenie się z domów, by zwolnić teren pod budowę chińskiej fabryki szkła i "Eco City" – informuje w czwartek portal telewizji Al-Dżazira. W ubiegłym tygodniu doszło do starć protestujących mieszkańców z policją.

Kontrowersyjna chińska inwestycja

Inwestycja realizowana jest we współpracy z chińskim przedsiębiorstwem Xinyi Glass – największym na świecie producentem szkła i paneli słonecznych. Dżakarta uzyskała deklarację inwestycji w wysokości 11,5 mld USD od strony chińskiej na budowę fabryki podczas wizyty prezydenta Indonezji Joko Widodo w Chinach w lipcu. Według indonezyjskich urzędników państwowych fabryka stworzy ok. 35 tys. miejsc pracy. Z kolei inwestycja "Eco City" została sklasyfikowana przez rząd jako projekt o "strategicznym znaczeniu narodowym", co oznacza, że zgodnie z krajowymi przepisami jego realizatorzy są uprawnieni do przejęcia terenów. Władze dały mieszkańcom czas do 28 września na opuszczenie swoich domów. Wysiedlone rodziny zgodnie z prawem w ramach rekompensaty mogą liczyć na 500 m kw. ziemi lub przeprowadzkę do wybudowanych przez rząd domów oddalonych o ok. 60 km w głąb lądu. Jednak organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że mieszkańcy Rempang są nadal chronieni przed eksmisją na mocy innych przepisów prawa.