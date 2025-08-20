Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"

Rosja, pomimo sankcji, będzie nadal dostarczać Indiom ropę naftową; wykorzystujemy w tym celu "bardzo, bardzo specjalny mechanizm" - powiedział podczas środowego briefingu dla prasy charge d'affaires w rosyjskiej ambasadzie w Delhi, Roman Babuszkin. Eksport do Indii pozostanie na stałym poziomie - zapewnił.

Indie doskonale zarabiają na imporcie, a ropa sprzedawana jest im bo bardzo atrakcyjnych cenach - podkreślił dyplomata, dodając, że 90 proc. wymiany handlowej odbywa się w rublach i indyjskich rupiach.

Indie znów kupują ropę z Rosji

Agencja Bloomberga przekazała, że państwowe rafinerie w Indiach wróciły po krótkiej przerwie do kupowania rosyjskiej ropy - mimo zapowiedzi nałożenia na Delhi dodatkowych amerykańskich ceł w wysokości 25 proc.

W ciągu dwóch ostatnich dni indyjskie firmy kupiły kilka ładunków rosyjskiej ropy Urals. Agencja przypomniała, że na początku sierpnia - i po miesiącach amerykańskich nacisków - indyjskie rafinerie przestały kupować rosyjską ropę.

Doradca ds. handlu Białego Domu Peter Navarro ocenił w tym tygodniu na łamach "Financial Times", że wzrost zakupów ropy z Rosji był spowodowany "spekulacją indyjskiego lobby naftowego", a nie potrzebami wewnętrznymi Indii. Natomiast sekretarz skarbu USA Scott Bessent wyraził we wtorek pogląd, że na zakupie ropy z Rosji skorzystały "najbogatsze rodziny w Indiach".

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP