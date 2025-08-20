Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"

20 sierpnia 2025, 12:49
Źródło:
PAP
Rada dla Zełenskiego przed spotkaniem z Putinem
Rada dla Zełenskiego przed spotkaniem z PutinemTVN24
wideo 2/3
Rada dla Zełenskiego przed spotkaniem z PutinemTVN24

Rosja, pomimo sankcji, będzie nadal dostarczać Indiom ropę naftową; wykorzystujemy w tym celu "bardzo, bardzo specjalny mechanizm" - powiedział podczas środowego briefingu dla prasy charge d'affaires w rosyjskiej ambasadzie w Delhi, Roman Babuszkin. Eksport do Indii pozostanie na stałym poziomie - zapewnił.

Indie doskonale zarabiają na imporcie, a ropa sprzedawana jest im bo bardzo atrakcyjnych cenach - podkreślił dyplomata, dodając, że 90 proc. wymiany handlowej odbywa się w rublach i indyjskich rupiach.

Indie znów kupują ropę z Rosji

Agencja Bloomberga przekazała, że państwowe rafinerie w Indiach wróciły po krótkiej przerwie do kupowania rosyjskiej ropy - mimo zapowiedzi nałożenia na Delhi dodatkowych amerykańskich ceł w wysokości 25 proc.

W ciągu dwóch ostatnich dni indyjskie firmy kupiły kilka ładunków rosyjskiej ropy Urals. Agencja przypomniała, że na początku sierpnia - i po miesiącach amerykańskich nacisków - indyjskie rafinerie przestały kupować rosyjską ropę.

Doradca ds. handlu Białego Domu Peter Navarro ocenił w tym tygodniu na łamach "Financial Times", że wzrost zakupów ropy z Rosji był spowodowany "spekulacją indyjskiego lobby naftowego", a nie potrzebami wewnętrznymi Indii. Natomiast sekretarz skarbu USA Scott Bessent wyraził we wtorek pogląd, że na zakupie ropy z Rosji skorzystały "najbogatsze rodziny w Indiach".

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Dedykowany zespół w Ministerstwie Finansów i Centrum Kompetencyjne Krajowej Administracji Skarbowej mają zająć się przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji podatkowej. - Skala zjawiska rośnie, a walka z nim wymaga specjalistycznych kompetencji, wiedzy i nowoczesnych narzędzi analitycznych - tłumaczył wcześniej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"

Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"

20 sierpnia 2025, 12:06
Źródło:
tvn24.pl

Czy przyniesienie mężowi obiadu może kosztować 60 tysięcy złotych? Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - tak. Takiej kwoty ZUS zażądał od ubezpieczonej kobiety, uznając jej codzienną aktywność za naruszenie zasad przebywania na L4. Sprawa trafiła do sądu.

Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"

Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"

20 sierpnia 2025, 13:00
Źródło:
tvn24.pl

Rekordowa wygrana w wysokości 250 milionów euro, czyli w przeliczeniu ponad miliard złotych, padła we wtorek wieczorem we Francji w loterii EuroMillions. Jest to najwyższa możliwa kwota i nigdy wcześniej taka wygrana nie padła w tym kraju.

Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana

Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana

20 sierpnia 2025, 13:19
Źródło:
PAP

Do obiegu w Wielkiej Brytanii wchodzą ostatnie jednofuntowe monety z wizerunkiem królowej Elżbiety II. Na rynek trafi ponad 23 miliony sztuk. "To przełomowy moment w historii brytyjskiej monety" - podkreśla Królewska Mennica.

Ostatnie takie monety wchodzą na rynek. "To przełomowy moment"

Ostatnie takie monety wchodzą na rynek. "To przełomowy moment"

20 sierpnia 2025, 8:35
Źródło:
BBC

Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w sprawie kasowego PIT. Limit przychodów pozwalający na skorzystanie z rozwiązania ma zostać podniesiony z obecnego poziomu 1 miliona do 2 milionów złotych. Deregulacyjna zmiana ma umożliwić szerszej grupie przedsiębiorców wybranie tej opcji. Do tej pory zainteresowanie kasowym PIT było mizerne.

Zainteresowanie było mizerne, ministerstwo szykuje zmiany w PIT

Zainteresowanie było mizerne, ministerstwo szykuje zmiany w PIT

20 sierpnia 2025, 10:48
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Pop Mart, chiński producent zabawek kolekcjonerskich, w tym popularnej figurki Labubu, spodziewa się przychodu w wysokości 30 miliardów juanów (ponad 4 mld dol.) jeszcze w tym roku. Prezes Wang Ning podał, że to wynik znacznie przewyższający pierwotny cel - 20 miliardów juanów.

Labubu globalnym hitem. Potężne wzrosty, miliardowe wpływy

Labubu globalnym hitem. Potężne wzrosty, miliardowe wpływy

20 sierpnia 2025, 11:29
Źródło:
Reuters

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie publiczne dotyczące możliwej obecności fragmentów szkła w dwóch partiach naturalnej wody mineralnej gazowanej z Ciechocinka.

Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"

Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"

20 sierpnia 2025, 9:49
Źródło:
PAP

Biały Dom potwierdził we wtorek, że administracja Donalda Trumpa pracuje nad umową, która mogłaby umożliwić rządowi USA przejęcie 10 procent udziałów w Intelu.

Rząd chce przejąć udziały w gigancie. Biały Dom potwierdza

Rząd chce przejąć udziały w gigancie. Biały Dom potwierdza

20 sierpnia 2025, 7:44
Źródło:
BBC

Walmart wstrzymał sprzedaż części mrożonych krewetek w USA. Powodem jest wykrycie materiału radioaktywnego w jednej z przesyłek.

Radioaktywne krewetki. Wycofują produkt ze sklepów

Radioaktywne krewetki. Wycofują produkt ze sklepów

20 sierpnia 2025, 10:50
Źródło:
BBC

Klientka restauracji na Ibizie pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie rachunku, na którym do kosztów obiadu dodana została opłata 12 euro za uchwyt do powieszenia torebki przy stole. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, zajęło się nią hiszpańskie stowarzyszenie FACUA, twierdząc, że taka praktyka jest sprzeczna z przepisami regulującymi prawa konsumentów.

Zaskakująca pozycja na rachunku w restauracji. "Czy to normalne?"

Zaskakująca pozycja na rachunku w restauracji. "Czy to normalne?"

20 sierpnia 2025, 8:58
Źródło:
CNN Portugal, facua.org

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce najwyższa była nagroda czwartego stopnia w wysokości 668 tysięcy złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 140 milionów złotych.

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

20 sierpnia 2025, 7:06
Źródło:
tvn24.pl

We wtorek norweski urząd lotnictwa wydał ostrzeżenia dla wszystkich pilotów latających nad archipelagiem Svalbard. Od początku lipca systemy nawigacji i lokalizacji GPS są zakłócane, co stanowi zagrożenie dla lotów pasażerskich i medycznych. Źródło zakłóceń nie jest jeszcze znane. W czerwcu problemy z GPS dotyczyły także północnej części Polski.

Tajemnicze zakłócenia GPS. Wydano ostrzeżenia

Tajemnicze zakłócenia GPS. Wydano ostrzeżenia

19 sierpnia 2025, 18:39
Źródło:
PAP

- W tym tygodniu ruszą kontrole pierwszych 16 budzących wątpliwości projektów z Krajowego Programu Odbudowy wspierających dywersyfikację branży HoReCa - zapowiedziała na portalu X ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu

"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu

19 sierpnia 2025, 19:23
Źródło:
PAP

Inspektorzy pracy zyskają uprawnienia do przekształcania umów i przeprowadzania kontroli zdalnych, a kary za łamanie przepisów zostaną podwyższone - wynika z rządowej zapowiedzi projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Rewolucja w prawie pracy. Nowe uprawnienia i wyższe kary

Rewolucja w prawie pracy. Nowe uprawnienia i wyższe kary

19 sierpnia 2025, 15:23
Źródło:
PAP

System kaucyjny działa w kilkunastu krajach Europy, obecnie korzysta z niego 180 milionów osób, a już niedługo ruszy także w Polsce - od 1 października. Wtedy w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc takie, na których znajdzie się wyraźny znak kaucji z jej kwotą. Co o tym systemie trzeba wiedzieć? Wyjaśniamy.

System kaucyjny. Wszystko, co trzeba wiedzieć

System kaucyjny. Wszystko, co trzeba wiedzieć

19 sierpnia 2025, 13:13
Źródło:
tvn24.pl

Wsparcie uboższych odbiorców ciepła na drugą połowę 2025 i 2026 rok znalazło się w założeniach projektu resortu energii, które opublikowano w wykazie prac rządu. Pomoc mają otrzymać rodziny z dochodem równym lub niższym 2454,52 złotego na osobę.

Bon ciepłowniczy. Nowy plan resortu energii

Bon ciepłowniczy. Nowy plan resortu energii

19 sierpnia 2025, 13:34
Źródło:
PAP

Pełne wdrożenie sztucznej inteligencji może przynieść amerykańskim firmom oszczędności rzędu 920 miliardów dolarów rocznie - donosi portal Axios, powołując się na szacunki analityków banku Morgan Stanley. Redukcja kosztów wynikałaby głównie z ograniczenia liczby etatów.

Oszczędności mogą być potężne. Kosztem pracowników

Oszczędności mogą być potężne. Kosztem pracowników

19 sierpnia 2025, 16:58
Źródło:
PAP

Victorinox, producent słynnych szwajcarskich scyzoryków, może przenieść część swojej produkcji do Stanów Zjednoczonych. Jak powiedział w wywiadzie dla niemieckiego magazynu "WirtschaftsWoche" Carl Elsener, dyrektor generalny firmy, ta chciałaby w ten sposób zmniejszyć wpływ taryf nałożonych przez Donalda Trumpa.

Rozważają przeniesienie produkcji przez cła Trumpa

Rozważają przeniesienie produkcji przez cła Trumpa

19 sierpnia 2025, 14:54
Źródło:
Reuters

Menu z daniami, karta win i koktajli - to zazwyczaj otrzymujemy siadając przy restauracyjnym stoliku. O krok dalej poszedł lokal w Wielkiej Brytanii, który wprowadził do swojej oferty kartę wód.

"Woda to nie tylko woda". Zaskakująca pozycja w menu

"Woda to nie tylko woda". Zaskakująca pozycja w menu

19 sierpnia 2025, 16:27
Źródło:
PAP

Po poniedziałkowym losowaniu kumulacja w loterii Powerball wzrosła do 605 milionów dolarów. To nowy rekord w 2025 roku - podał portal stacji CNN. Dodał, że od końca maja nie było zwycięzcy.

Rekordowa kumulacja w tym roku

Rekordowa kumulacja w tym roku

19 sierpnia 2025, 16:04
Źródło:
CNN

Air Canada oraz związek zawodowy reprezentujący personel pokładowy osiągnęli wstępne porozumienie, które kończy kilkudniowy strajk. Protest doprowadził do odwołania tysięcy lotów i utrudnił podróż setkom tysięcy pasażerów.

"Przełom dla naszej branży". Pracownicy kończą strajk

"Przełom dla naszej branży". Pracownicy kończą strajk

19 sierpnia 2025, 14:25
Źródło:
CNN

Wydawnictwo Marginesy i Joanna Kuciel-Frydryszak doszli do porozumienia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za "Chłopki". To zakończenie głośnej sprawy, która wywołała trwającą kilka tygodni dyskusję o zarobkach pisarzy. Ale problemy rynku książki, które omawiano, wciąż nie zostały rozwiązane.

Jest ugoda w sprawie "Chłopek". Będzie "dodatkowe wynagrodzenie"

Jest ugoda w sprawie "Chłopek". Będzie "dodatkowe wynagrodzenie"

19 sierpnia 2025, 10:07
Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu zawiesiło możliwość dofinansowania 31 modeli kotłów na pellet z programu Czyste Powietrze. Powodem są podejrzenia o możliwość montażu tak zwanego rusztu awaryjnego, umożliwiającego spalanie także paliw, które nie są ekologiczne.

Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania

Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania

19 sierpnia 2025, 11:09
Źródło:
PAP