Wygaszenie rosyjskiego gazu poprzez wprowadzenie zakazu jego importu będzie trwalszym rozwiązaniem niż sankcje - zapowiedział komisarz Unii Europejskiej do spraw energii Dan Joergensen. We wtorek z taką propozycją wyjdzie Komisja Europejska. Joergensen uważa też, że UE nie powinna wrócić do importu po zakończeniu wojny. Jego zdaniem byłaby to "nierozsądna decyzja".

"Zakaz, a nie sankcje"

- Proponujemy zakaz, a nie sankcje, bo sankcje trzeba przedłużać, a zakaz to zakaz - będzie obowiązywał dopóki ktoś nie zdecyduje się go znieść - powiedział z kolei Joergensen, europejski komisarz ds. energii i mieszkalnictwa. Jak podkreślił, zdjęcie zakazu będzie wymagać wyjścia przez Komisję Europejską z inicjatywą legislacyjną, która następnie musiałaby zostać zaakceptowana przez kraje członkowskie w Radzie UE i Parlament Europejski .

- Moim zdaniem, nawet jeśli nastąpi pokój, a wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi, to nie doprowadzi to do tego, że zaczniemy ponownie importować rosyjski gaz. To byłaby bardzo nierozsądna decyzja, ponieważ byłoby to po prostu uzupełnieniem skarbca Putina pieniędzmi - powiedział komisarz.