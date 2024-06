USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

Import awokado z Meksyku do Stanów Zjednoczonych został wstrzymany - donosi meksykański dziennik "El Universal". Powodem ma być incydent dotyczący bezpieczeństwa. Dwaj amerykańscy inspektorzy mieli być przetrzymywani i pobici - przekazała gazeta.

W Michoacan znajdują się największe uprawy awokado na świecie i pochodzi stamtąd 90 proc. takich owoców spożywanych w USA – wynika z danych przytoczonych w maju na łamach portalu The Conversation przez specjalistkę ds. historii środowiska w Ameryce Łacińskiej z Uniwersytetu Iowa, Viridianę Hernandez Fernandez.

Bezpieczeństwo w Meksyku

Według APEAM do incydentu z udziałem dwóch inspektorów amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) doszło 14 czerwca w czasie manifestacji niedaleko miasta Uruapan. Mieli tam być przetrzymywani, a według niektórych wersji wydarzeń pobici – podał „El Universal”, nie wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia.

W 2022 roku USA na niecałe dwa tygodnie wstrzymały zakup awokado z Michoacan, co również uzasadniano kwestiami bezpieczeństwa. Jeden z inspektorów USDA pracujących w tym stanie miał wtedy dostać wiadomość z pogróżkami na swój służbowy telefon. Był to wówczas jedyny meksykański stan z zezwoleniem na eksport do Stanów Zjednoczonych - podkreślały wówczas media. Później władze USA zezwoliły również na import z sąsiedniego stanu Jalisco.