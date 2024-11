Hongkong ma stawać się centrum przestępczości finansowej

Hongkong staje się centrum prania pieniędzy i unikania sankcji pod coraz mocniejszym naciskiem Pekinu - ostrzegają amerykańskie władze. Wzywają też do ponownej oceny bliskich relacji biznesowych USA z azjatyckim centrum finansowym - podał portal stacji CNN.

W liście do sekretarz skarbu USA Janet Yellen partyjni liderzy Komisji ds. Chin Izby Reprezentantów zażądali od Waszyngtonu większej kontroli nad sektorem finansowym Hongkongu, w którym mieści się wiele dużych amerykańskich banków i który odpowiada za ponad jedną piątą produktu krajowego brutto terytorium Chin - poinformował CNN.

Kongresmeni: Hongkong staje się centrum przestępczości finansowej

Według kongresmenów Hongkong stał się "światowym liderem" w nielegalnych praktykach, w tym w eksporcie kontrolowanej zachodniej technologii do Rosji , tworzeniu firm-przykrywek w celu zakupu irańskiej ropy i zarządzaniu "statkami widmami", które zajmują się nielegalnym handlem z Koreą Północną - podał amerykański portal.

W liście zacytowano badania opublikowane w tym roku, które pokazują, że prawie 40 proc. towarów wysłanych z Hongkongu do Rosji w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. to towary o wysokim priorytecie, które prawdopodobnie zasilają produkcję towarów wojskowych w Moskwie, takich jak pociski i samoloty.