USA liczą koszty. "Zapłacimy więcej"

Biały Dom szacuje koszty, jakie Stany Zjednoczone poniosłyby w związku z zarządzaniem Grenlandią, gdyby to terytorium, obecnie zależne od Danii, znalazło się pod amerykańską kontrolą – podał w środę "Washington Post".

Grenlandzkie surowce

Władze w Kopenhadze rocznie zasilają budżet Grenlandii kwotą co najmniej 4,1 mld koron (ok. 600 mln dolarów rocznie). Wyspa posiada autonomię, ale nie jest samowystarczalna ekonomicznie. Jej główne źródła dochodów to rybołówstwo, mimo że w obliczu zmian klimatycznych połowy stają się niepewne.