Google złożył skargę na Microsoft

Google złożył w środę do Komisji Europejskiej skargę na Microsoft. Koncern oskarżył rywala o praktyki ograniczające konkurencję, w tym wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku do zmuszania użytkowników do korzystania z platformy chmurowej Microsoft Azure.

Skarga Google na działania Microsoftu

W środę podczas briefingu prasowego wiceprezes Google Cloud Amit Zavery powiedział, że Microsoft zmusił klientów do zapłacenia 400 proc. marży za utrzymanie systemu Windows Server u konkurencyjnych operatorów chmury, w tym Google Cloud. Marża nie była naliczana, jeśli użytkownicy korzystali z należącej do Microsoftu platformy chmurowej Azure.

Jak dodał Zavery, internauci korzystający też z innych niż należący do Microsoftu systemów w chmurze, w tym Google Cloud, AliCloud czy Amazon Web Services, otrzymywali później i bardziej ograniczone aktualizacje zabezpieczeń. Według jego słów Microsoft stosował podobne praktyki już wcześniej, np. zmuszając klientów do korzystania z aplikacji Teams, nawet jeśli woleli inne komunikatory.

Wiceszef Google Cloud wyraził przekonanie, że skarga do regulatora, czyli Komisji Europejskiej, jest jedynym sposobem na to, by Microsoft przestał wykluczać innych dostawców, a także by dać klientom wybór i wyrównać szanse konkurencji. Koncern zaapelował do KE o "pilne działania".