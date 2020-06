"Rosja pozostanie poza G7". Trudeau odpowiada na deklarację Trumpa

Rosja została wykluczona z G7 po inwazji na Ukrainę i pozostanie poza tym gronem - oświadczył w poniedziałek premier Kanady Justin Trudeau. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że na jesienne spotkanie grupy chce zaprosić między innymi Rosję.

Zaproszenie dla Rosji

Trump powiedział w sobotę, że przełoży na wrzesień szczyt G7 pierwotnie planowany na czerwiec. Prezydent USA dodał, że G7 w obecnym formacie to "bardzo nieaktualna grupa", która nie odzwierciedla właściwie tego, co się dzieje na świecie. Dlatego zapowiedział, że chce na wrześniowy szczyt zaprosić dodatkowo Rosję, Koreę Południową, Australię i Indie.

Dziennikarz amerykańskiej CNN Jim Sciutto podał w poniedziałek na Twitterze, że Trump w rozmowie z Putinem poinformował o swoim zamiarze zaproszenia go na szczyt G7. Jak przekazywali dziennikarze CNN i Reutersa z Moskwy, Kreml informował, że to Trump zadzwonił do Putina.