Liczba bezrobotnych we Francji wzrosła o 3,9 procent rok do roku w ostatnim kwartale 2024 roku - przekazała agencja AFP, powołując się na dane francuskiego resortu pracy. Podkreślono, że to najwyższy skok liczby osób poszukujących zatrudnienia w tej dekadzie, pomijając okres pandemii.

Tylko w okresie październik-grudzień ub. roku zarejestrowano we Francji 117 tys. bezrobotnych. Blisko 31 proc. tej liczby (36 tys.) to osoby, w wypadku których zmieniono kategorię bezrobocia i przeniesiono je z kategorii B i C (ograniczona aktywność) do kategorii A (brak aktywności zawodowej).

Wzrost bezrobocia we Francji

Na koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych osób bez zatrudnienia wyniosła we Francji 3,138 mln, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 3,5 proc. Uwzględniając wszystkie kategorie francuskiego urzędu do spraw zatrudnienia France Travail - liczba bezrobotnych i poszukujących pracy wzrosła w 2024 r. o 1,8 proc. licząc rok do roku i wyniosła 5,495 mln.

- Jeśli nic nie zrobimy, to dopiero początek wykrwawiania się przemysłu - stwierdziła cytowana przez "Le Figaro" Sophie Binet, szefowa francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGT).

Wśród osób poniżej 25. roku życia wzrost bezrobocia wyniósł 8,5 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, a 7 p. proc. w skali roku.

Ministerstwo Pracy tłumaczy rosnącą liczbę bezrobotnych spadkiem zatrudnienia i rosnącą liczbą bankrutujących firm. W 2024 r. blisko 68 tys. przedsiębiorstw ogłosiło upadłość - najwięcej od 15 lat.

Prognozy gospodarcze mówią o dalszym wzroście bezrobocia we Francji. AFP cytuje raport francuskiego urzędu statystycznego z grudnia ub. roku, wg którego w pierwszym półroczu 2025 r. stopa bezrobocia wzrośnie z obecnych 7,4 do 7,6 proc.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: PAP, "Le Figaro"