Europejska stolica stopniowo rezygnuje z gazu

Wiedeń odchodzi od gazu ziemnego. Powody to wzrost cen surowca, do czego przyczyniają się nałożone na Rosję sankcje oraz przechodzenie na odnawialne źródła energii (OZE). Rosja pozostaje głównym dostawcą gazu do Austrii.

Symboliczny pierwszy kilometr pod mostem Prater rozebrano latem ubiegłego roku. Operator szacuje, że do 2040 roku zdemontowanych zostanie około 4000 km sieci gazociągowej. Powodem jest nie tylko coraz powszechniejsze korzystanie energii ze źródeł odnawialnych, ale także stale rosnące ceny gazu. To efekt sankcji nałożonych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę .

"Zrezygnuj z ropy i gazu"

Wiele wskazuje na to, że trend odchodzenia od gazu w stolicy i całym kraju jest już nieodwracalny. Przyczynia się do tego zarówno sukcesywne rozwijanie dostępu do sieci centralnego ogrzewania i ciepła systemowego, jak i rządowe projekty zachęcające do rezygnacji z gazu.