"Europa jest na niebezpiecznym rozdrożu". Apel do króla

Apel do króla Belgii

W liście do króla Belgów, który widziała PAP, przypomniano, że belgijskie centrum rozliczeniowe Euroclear trzyma większość spośród 250 mld euro rosyjskich aktywów, które zostały unieruchomione przez UE w związku z napaścią Rosji na Ukrainę w 2022 r. W ocenie parlamentarzystów nie są to zwykłe aktywa. "Są to zyski państwa odpowiedzialnego za prowadzenie brutalnej wojny, systematyczne popełnianie okrucieństw i łamanie najbardziej podstawowych zasad prawa międzynarodowego. W każdym dniu, w którym te aktywa pozostają unieruchomione, Rosja czerpie korzyści z ostrożności Belgii" - podkreślili. Parlamentarzyści uznali, że prawo międzynarodowe uznaje możliwość przejęcia aktywów agresora, by zrekompensować straty ofiarom konfliktu. Istnieją precedensy, chociażby w Libii i Iraku.