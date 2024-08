Decyzją irlandzkiego trybunału ds. zatrudnienia Workplace Relations Commission (WRC) Twitter (przejęty w 2022 roku przez Elona Muska i obecnie funkcjonujący jako portal X) został zobowiązany do wypłaty rekordowo wysokiego odszkodowania na rzecz jednego ze swoich byłych pracowników. Pracownikiem tym jest Gary Rooney. Do listopada 2022 roku mężczyzna zatrudniony był na stanowisku dyrektora jednego z działów irlandzkiej filii korporacji. W firmie pracował od 2013 roku. Umowę rozwiązano z nim po tym, jak nie odpowiedział na e-maila od Elona Muska - relacjonuje "The Guardian".

Rekordowe odszkodowanie dla byłego pracownika Twittera

Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją. Zobowiązał on przedsiębiorstwo do wypłaty odszkodowania w wysokości ponad 550 tysięcy euro (ok. 2,4 mln zł.) na rzecz Rooneya. Kwota ta jest w Irlandii rekordową. Jej większość stanowi wartość utraconego przez mężczyznę na przestrzeni kilkunastu miesięcy wynagrodzenia. Składa się też na nią 200 tys. euro (ok. 859 tys. zł.) przyznane w ramach rekompensaty za szacowaną stratę przyszłego wynagrodzenia. - To nie w porządku, by pan Musk, ani żadna duża firma, traktowała pracowników w tym kraju w ten sposób. Rekordowa kwota odszkodowania odzwierciedla powagę i ciężar tej sprawy - stwierdził cytowany przez "The Guardian" prawnik Rooneya, Barry Kenny.