Dwaj dostawcy jedzenia z potężną karą za udział w kartelu

Glovo i Delivery Hero ukarane przez Brukselę

KE w trwającym rok postępowaniu stwierdziła, że firmy dopuściły się trzech wykroczeń, łamiących unijne przepisy antymonopolowe. Po pierwsze Delivery Hero i Glovo uzgodniły, że nie będą walczyć między sobą o pracowników, np. nie będą aktywnie rekrutowały osób świadczących usługi dla drugiego przedsiębiorstwa. Zdaniem Brukseli taki ruch szkodzi rynkowi pracowniczemu, gdyż ogranicza swobodny wybór ofert pracy. Ponadto podkopuje konkurencję między przedsiębiorstwami, a w rezultacie produktywność sektora. - Tego typu umowy są formą kartelu zakupowego. W takim kartelu firmy ograniczają konkurencję o konkretny aspekt, w tym przypadku jest to praca - sprecyzowała w poniedziałek komisarka UE ds. konkurencyjności Teresa Ribera. Po drugie, Delivery Hero i Glovo podzieliły między siebie rynki. Firmy uzgadniały, która z nich wejdzie do nowych krajów. KE stwierdziła także, że przedsiębiorstwa te wymieniały się wrażliwymi informacjami handlowymi, w tym na temat nowych produktów czy promocji, co umożliwiło im dostosowanie swoich strategii rynkowych. Bruksela uważa, że wyeliminowało to czynnik niepewności, który w normalnych okolicznościach zmusza firmy do konkurowania między sobą na jakość i ceny swoich usług lub produktów. - Obie firmy starały się pozostać w 'strefie komfortu', co pozbawiło ich motywacji do poprawy jakości lub cen swoich usług - zaznaczyła Ribera.