Ustawa "One Big Beautiful Bill Act" została uchwalona po tym, gdy Donald Trump i przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson w drodze wielogodzinnych nocnych pertraktacji zdołali przekonać grupę niemal wszystkich "zbuntowanych" polityków własnej partii do poparcia najważniejszej dotąd ustawy dla prezydenta.

Co zawiera "jedna wielka piękna ustawa"

Dodatkowo projekt przewiduje zwiększenie budżetu na deportacje migrantów i bezpieczeństwo granicy, wprowadza wysokie opłaty dla osób ubiegających się o azyl, a także zawiera jednorazową podwyżkę wydatków obronnych o 150 mld dolarów, co ma zwiększyć wydatki do 1 bln dolarów.

"Uruchomi ogromną maszynę deportacyjną na sterydach"

Johnson określił czwartkowe głosowanie jako najważniejsze w życiu większości kongresmenów i zapowiedział, że prezydent Trump "już czeka z długopisem", by ustawę podpisać. Ma to się stać w piątek, w Dzień Niepodległości USA . Trump wyznaczył Kongresowi ten dzień jako datę graniczną przyjęcia jego ustawy.

Podczas swojego rekordowego przemówienia lider demokratów Hakeem Jeffries ostrzegał, że prawo pozbawi ubezpieczeń zdrowotnych najuboższych Amerykanów i że "uruchomi ogromną maszynę deportacyjną na sterydach", co z aprobatą cytowali potem przedstawiciele republikanów i Białego Domu. Sam Trump nazwał ustawę "jedną z najważniejszych w historii", twierdząc że przyczyni się ona do wielkiego wzrostu gospodarczego USA.

Zwiększy deficyt USA

Krytyka Elona Muska

Wśród zdecydowanych krytyków projektu jest też miliarder Elon Musk, były doradca i sponsor kampanii prezydenta Trumpa. Musk jeszcze na początku czerwca potępiał dokument za zwiększenie zadłużenia państwa. Miliarder oceniał, że projekt jest "chory" i doprowadzi do bankructwa kraju. Zapowiedział też, że będzie starał się doprowadzić do wyborczych porażek polityków, którzy go poparli, mimo że opowiadali się za zmniejszeniem zadłużenia. Musk zarzekał się, że zrobi to, nawet "jeśli miałaby to być ostatnia rzecz, jaką uczyni". Zadeklarował też założenie nowej partii, "America Party".