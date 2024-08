Trump chwali Muska za "cięcia". Jest skarga związkowców

Związki zawodowe złożyły skargę na Donalda Trumpa i Elona Muska - pisze Agencja Reutera. Zażalenie pojawiło się po opublikowaniu rozmowy miliardera z byłym prezydentem USA w mediach społecznościowych. Trump chwalił w niej Muska za to, że jest "najlepszy we wprowadzaniu cięć", w domyśle kosztów i zatrudnienia. Związkowcy potraktowali to jako groźbę.

Związki oskarżają Trumpa i Muska

Tematem rozmowy był także sposób prowadzenia biznesu przez Elona Muska. Trump zachwalał jastrzębią postawę jednego z najbogatszych ludzi na świecie w konfrontacji z pracownikami. - Jesteś najlepszy we wprowadzaniu cięć - powiedział Trump do Muska. Wcześniej Elon Musk zapowiedział, że nie będzie tolerował żadnych strajków w podległych sobie firmach.

- Patrzę na to, co robisz. Wchodzisz i po prostu mówisz: "Chcesz odejść?". Oni strajkują - nie wymienię nazwy firmy - ale strajkują. A ty mówisz: "W porządku, wszyscy odchodzicie" - mówił Trump, będący wyraźnie pod wrażeniem postawy Muska. Ten jedynie się zaśmiał i nie skomentował wywodów byłego prezydenta.

Teraz Związek Pracowników Branży Motoryzacyjnej (The United Auto Workers Union) zamierza złożyć skargę na Donalda Trumpa i Elona Muska do federalnej agencji rządowej, czyli Narodowej Rady Stosunków Pracy (National Labor Relations Board, NLRB).

Szef związków mówi o "dwóch klaunach"

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Elona Muska, który jeszcze tego samego dnia skrytykował działania związkowców, w tym prezesa UAW Shawna Faina. Nawiązał do poprzednich prezesów związku, którzy trafili do więzienia za korupcję. "Wygląda na to, że ten facet do nich dołączy!" - odgrażał się Elon Musk w mediach społecznościowych. Obecnie trwa postępowanie sądowe wobec Shawna Faina, który jest oskarżany o prowadzenie działań odwetowych wobec jednego ze związkowców.