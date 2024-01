Dom w Chorwacji za 13 eurocentów. Jest jednak szereg wymagań

Należące wcześniej do gminy domy są obecnie remontowane przez młode rodziny zjeżdżające do Legradu z całej Chorwacji. Gmina powiększyła się już o 130 osób, z czego ponad 60 stanowią dzieci - wyjaśnił Ivan Sabolić, wójt Legradu. Kampanię rozpoczęto pod nazwą "Dom za jedną kunę", a po wstąpieniu Chorwacji do strefy euro na początku 2023 roku cenę określono na poziomie równowartości poprzedniej waluty - 13 eurocentów.