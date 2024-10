Chiny luzują pasa. Potężny zastrzyk dla gospodarki

Chiny zamierzają znacznie zwiększyć emisję długu publicznego - pisze portal CNN. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na świadczenia dla osób o niskich dochodach, wsparcie rynku nieruchomości i uzupełnienie kapitału banków państwowych. Dzięki temu Państwo Środka chce dążyć do ożywienia słabnącego wzrostu gospodarczego.

Póki co nie podano szczegółów programu. Mnister finansów Lan Foan zradził jedynie w sobotę na konferencji prasowej, że w tym roku będzie więcej "środków polityki antycyklicznej".

Według Reutersa, pominięcie przez Lan kwoty pakietu prawdopodobnie przedłuży nerwowe oczekiwanie inwestorów na jaśniejszą mapę drogową polityki do następnego posiedzenia chińskiego parlamentu, który zatwierdzi dodatkową emisję długu. Data spotkania nie została jeszcze ogłoszona, ale spodziewana jest w nadchodzących tygodniach.

Chiny chcą się zadłużyć

"Druga co do wielkości gospodarka świata stoi w obliczu silnej presji deflacyjnej z powodu gwałtownego spowolnienia na rynku nieruchomości i słabego zaufania konsumentów, co ujawniło jej nadmierną zależność od eksportu w coraz bardziej napiętym globalnym środowisku handlowym" - zwraca uwagę CNN.