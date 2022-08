Sekrety TikToka i AliExpress. Dane o ich algorytmach przekazano chińskim władzom

Największe chińskie spółki internetowe, w tym Tencent, Alibaba oraz właściciel TikToka - ByteDance - udostępniły władzom w Pekinie szczegóły dotyczące algorytmów swoich aplikacji. Jak we wtorek podkreśla BBC, to pierwszy taki przypadek w historii. Swoje algorytmy przedsiębiorstwa uważają bowiem za ściśle strzeżone tajemnice, od których zależy sukces ich internetowych aplikacji.

Algorytmy są sercem aplikacji internetowych, takich jak TikTok, Twitter, Facebook czy Instagram. To od nich zależy jakie treści i w jakiej kolejności zobaczą poszczególni użytkownicy. Stworzenie algorytmów, które jak najlepiej będą dopasowane do oczekiwań odbiorców, decyduje o sukcesie lub porażce.

Z tego powodu algorytmy stojące za sukcesem największych światowych aplikacji internetowych uważane są przez ich właścicieli za zbyt cenne, aby zostały ujawnione. W Stanach Zjednoczonych firmy Meta, właściciel m.in. Facebooka, czy Alphabet, właściciel m.in. Google'a, skutecznie bronią dostępu do swoich algorytmów argumentując, że to ich tajemnice handlowe.

Algorytmy TikToka

Inaczej sytuacja wygląda w Chinach . Jak we wtorek poinformowało brytyjskie BBC, Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) opublikowała właśnie listę z opisami 30 algorytmów należących do największych chińskich przedsiębiorstw internetowych. Wśród nich są algorytmy m.in. przedsiębiorstw ByteDance - właściciela TikToka, Tencent - właściciela WeChata, Alibaba - właściciela AliExpress, Baidu oraz Netease.

Na przykład w przypadku aplikacji Douyin, czyli chińskiej wersji TikToka, lista informuje, że jej algorytmy "mierzą zainteresowanie użytkowników na podstawie tego, co klikają, co komentują, co lubią lub nie lubią". Z kolei w przypadku platformy e-handlu Taobao jej algorytm "poleca użytkownikom produkty lub usługi na podstawie ich aktywności w Internecie i danych z przeszłości".